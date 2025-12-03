В Егорьевске благоустроили около 64 тысяч квадратных метров дворов

03 декабря 2025, 16:29

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Егорьевск

Около 64 тысяч квадратных метров дворовых территорий благоустроили в текущем году в округе Егорьевск. Все работы провели по Народной программе «Единой России», сообщает пресс-служба подмосковного отделения партии.





Годовую программу благоустройства дворов Егорьевска выполнили на 100%.





«В порядок привели десять дворовых территорий в егорьевских микрорайонах №2, 3, 4 и 6, а также в микрорайоне Заречье», — рассказал заместитель секретаря местного отделения «Единой России», председатель окружного Совета депутатов Михаил Лавров.