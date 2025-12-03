Достижения.рф

В Егорьевске благоустроили около 64 тысяч квадратных метров дворов

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Егорьевск

Около 64 тысяч квадратных метров дворовых территорий благоустроили в текущем году в округе Егорьевск. Все работы провели по Народной программе «Единой России», сообщает пресс-служба подмосковного отделения партии.



Годовую программу благоустройства дворов Егорьевска выполнили на 100%.

«В порядок привели десять дворовых территорий в егорьевских микрорайонах №2, 3, 4 и 6, а также в микрорайоне Заречье», — рассказал заместитель секретаря местного отделения «Единой России», председатель окружного Совета депутатов Михаил Лавров.
В рамках благоустройства во дворах отремонтировали тротуары, подходы к домам и проезды, провели озеленение.

Кроме того, по Народной программе партии в Егорьевске обновили десять детских игровых площадок и установили две новые.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Егорьевск
Лев Каштанов

