В Подмосковье открылся IV Форум «Жить и воспитываться в семье»
3–4 декабря в Московской области проходит IV Всероссийский форум «Жить и воспитываться в семье». В нем участвуют более 500 представителей власти, НКО и экспертного сообщества, еще свыше 3000 — онлайн.
Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова напомнила, что именно в Подмосковье в 2022 году стартовала системная работа по снижению социального сиротства. Тогда запустили проект «Ноль–четыре» в 14 регионах: перепрофилировали дома ребенка, создали рабочие группы, службы «Дети в семье», клубы «Устойчивая семья» и усилили методическую поддержку. Это позволило сократить число детей в учреждениях на 35%, а к ноябрю 2025 года — уже на 40,9%.
Опыт пилотных территорий расширили в рамках проекта «Вызов». По поручению президента в 2024–2025 годах прошла Всероссийская инспекция системы профилактики. За это время численность детей в учреждениях снизилась с 60 061 до 49 131 человек — на 18,2%.
Следующая цель — уменьшить показатель до 30 тысяч к 2030 году. Для этого создана Межведомственная рабочая группа, которая готовит модельный план мероприятий. При ней появится федеральный консилиум для сложных случаев, не решенных на региональном уровне.
Особое внимание уделяется поддержке родителей, стремящихся восстановить права на детей. Сейчас под сопровождением более тысячи семей, благодаря работе юристов и специалистов более 500 детей уже вернулись к родителям. Уполномоченный призывает закрепить право таких семей на бесплатную юридическую помощь.
«Организовываем консультации с юристами, сопровождение в заседаниях, готовим письменные обращения с позицией федерального аппарата по спорам, которые рассматривают суды. Уже сейчас благодаря этой работе более 500 детей воссоединились с мамами и папами», — отметила Львова-Белова.В 2026 году планируется расширять сеть служб помощи семьям, развивать кризисные центры без разлучения, клубы «Устойчивая семья», поддержку семей с детьми с инвалидностью. Год станет «годом специалистов» — начнет работу обучающая платформа «Институт семьесбережения».