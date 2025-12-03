В Подмосковье открылся IV Форум «Жить и воспитываться в семье»

03 декабря 2025, 15:32

Фото: Д. Бархатов

3–4 декабря в Московской области проходит IV Всероссийский форум «Жить и воспитываться в семье». В нем участвуют более 500 представителей власти, НКО и экспертного сообщества, еще свыше 3000 — онлайн.





Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова напомнила, что именно в Подмосковье в 2022 году стартовала системная работа по снижению социального сиротства. Тогда запустили проект «Ноль–четыре» в 14 регионах: перепрофилировали дома ребенка, создали рабочие группы, службы «Дети в семье», клубы «Устойчивая семья» и усилили методическую поддержку. Это позволило сократить число детей в учреждениях на 35%, а к ноябрю 2025 года — уже на 40,9%.



Опыт пилотных территорий расширили в рамках проекта «Вызов». По поручению президента в 2024–2025 годах прошла Всероссийская инспекция системы профилактики. За это время численность детей в учреждениях снизилась с 60 061 до 49 131 человек — на 18,2%.



Следующая цель — уменьшить показатель до 30 тысяч к 2030 году. Для этого создана Межведомственная рабочая группа, которая готовит модельный план мероприятий. При ней появится федеральный консилиум для сложных случаев, не решенных на региональном уровне.



Фото: Д. Бархатов

Особое внимание уделяется поддержке родителей, стремящихся восстановить права на детей. Сейчас под сопровождением более тысячи семей, благодаря работе юристов и специалистов более 500 детей уже вернулись к родителям. Уполномоченный призывает закрепить право таких семей на бесплатную юридическую помощь.



«Организовываем консультации с юристами, сопровождение в заседаниях, готовим письменные обращения с позицией федерального аппарата по спорам, которые рассматривают суды. Уже сейчас благодаря этой работе более 500 детей воссоединились с мамами и папами», — отметила Львова-Белова.

