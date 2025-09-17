Достижения.рф

В Подмосковье за август отремонтировали более 2,5 тыс. входных групп

В Подмосковье за август специалисты управляющих организаций привели в порядок свыше 2 500 входных групп многоквартирных домов. В рамках работ восстановили двери и тамбуры, отремонтировали ступени, козырьки, перила и пандусы, а также обновили лакокрасочное покрытие, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



Ход ремонта контролируют инспекторы Министерства по содержанию территорий и Госжилинспекции региона. Среди проведённых работ:

  • устранение повреждений дверей;восстановление ступеней;
  • ремонт козырьков и перил;
  • покраска и обновление защитного слоя.
Адреса, где прошли работы: улица Свердлова, дом 11А в Подольске, шоссе Энтузиастов, дом 5Б в Балашихе и улица Индустриальная, дом 7 корпус 3 в Мытищах.

Жители могут сообщить о состоянии входных групп и дверей через управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу на портале ЕДС МО.
