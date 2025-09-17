В Подмосковье за август отремонтировали более 2,5 тыс. входных групп
Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В Подмосковье за август специалисты управляющих организаций привели в порядок свыше 2 500 входных групп многоквартирных домов. В рамках работ восстановили двери и тамбуры, отремонтировали ступени, козырьки, перила и пандусы, а также обновили лакокрасочное покрытие, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Ход ремонта контролируют инспекторы Министерства по содержанию территорий и Госжилинспекции региона. Среди проведённых работ:
- устранение повреждений дверей;восстановление ступеней;
- ремонт козырьков и перил;
- покраска и обновление защитного слоя.
Жители могут сообщить о состоянии входных групп и дверей через управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу на портале ЕДС МО.