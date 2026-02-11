В Егорьевске к концу лета благоустроят сквер «Технический сад»
В Егорьевске в этом году стартует обновление сквера «Технический сад». Его завершат к концу лета, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Территория площадью 2,8 гектара расположена вблизи улиц Профсоюзной, Тельмана, Садовой и Благонравова.
«Для жителей и гостей всех возрастов создадут комфортные зоны отдыха - детские и спортивные площадки, места для игры в настольный теннис, баскетбол, мини-футбол и волейбол, площадки с качелями, скамейками и беседками. На входе установят информационные стенды и скамейки с навесами», – рассказали в министерстве.
Берег пруда также благоустроят. Там установят настилы, качели под навесом, скамейки и урны. На территории проведут освещение, организуют систему видеонаблюдения, парковочные места и стационарный туалет. Запланированы посадка деревьев, кустарников и цветов.
В сквере обеспечат доступную среду для маломобильных групп населения.