В микрорайоне Депо в Лобне благоустроят сквер

05 февраля 2026, 14:50

оригинал Фото: istockphoto.com/engineervoshkin

Благоустройство сквера планируется провести на Деповской улице в микрорайоне Депо в Лобне. Подряд на работы выставили на электронные торги выставили на электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит благоустроить территорию площадью 2,2 гектара. Работы нужно завершить в текущем году», — говорится в сообщении.