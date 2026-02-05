В микрорайоне Депо в Лобне благоустроят сквер
Благоустройство сквера планируется провести на Деповской улице в микрорайоне Депо в Лобне. Подряд на работы выставили на электронные торги выставили на электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит благоустроить территорию площадью 2,2 гектара. Работы нужно завершить в текущем году», — говорится в сообщении.Начальная стоимость лота составляет 176 миллионов 699 тысяч 523 рубля 92 копейки. Победителем аукциона станет тот, кто предложит меньшую цену. Заявки принимаются до 11 февраля.
Благоустройство проведут по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды», деньги на него выделят из областного и окружного бюджетов.