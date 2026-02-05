В Наро-Фоминске выставили на торги подряд на благоустройство лесопарка

05 февраля 2026, 09:53

оригинал Фото: istockphoto.com/standret

Территорию лесопарка «Ёлочки» планируют благоустроить в Наро-Фоминском городском округе. Подряд на проведение работ выставили на электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о торгах опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.





«В задачу подрядчика входит разработка архитектурно-планировочной концепции и проекта благоустройства и проведение работ на территории площадью 27 гектаров. Завершить благоустройство планируется в 2027 году», — говорится в сообщении.