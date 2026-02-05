В Наро-Фоминске выставили на торги подряд на благоустройство лесопарка
Территорию лесопарка «Ёлочки» планируют благоустроить в Наро-Фоминском городском округе. Подряд на проведение работ выставили на электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о торгах опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«В задачу подрядчика входит разработка архитектурно-планировочной концепции и проекта благоустройства и проведение работ на территории площадью 27 гектаров. Завершить благоустройство планируется в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 701 миллион 7 тысяч 790 рублей. Заявки на подряд принимаются до 11 февраля. Финансирование предусматривается из регионального и окружного бюджетов.