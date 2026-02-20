В Егорьевске на уборку от снега автобусных маршрутов вышли шесть спецмашин

20 февраля 2026, 10:11

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Юлия Андросова

Пять комбинированных дорожных машин и один фронтальный погрузчик задействовали в ночной уборке от снега маршрутов общественного транспорта в Егорьевске. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Юлия Андросова.





Перейти на круглосуточный режим уборки дорожникам и коммунальщикам пришлось из-за мощного снегопада, который принёс в столичный регион циклон «Валли».





«Два экипажа направили на расчистку городских улиц, два — на обслуживание Шатурского направление и один — Московского. Уборка мест, входящих в автобусные маршруты, в приоритете, чтобы жители могли беспрепятственно доехать до работы и учёбы», — говорится в сообщении.