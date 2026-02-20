После снегопада в Можайске расчистили дорогу к школе и больнице

20 февраля 2026, 09:51

оригинал Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Яна Шаливская

В Можайске коммунальные и дорожные службы в круглосуточном режиме убирают последствия сильного снегопада. Особое внимание они уделили улице Амбулаторной — это один из самых проходимых участков города. Об этом сообщили в ГАУ МО АИС «Подмосковье».