После снегопада в Можайске расчистили дорогу к школе и больнице
В Можайске коммунальные и дорожные службы в круглосуточном режиме убирают последствия сильного снегопада. Особое внимание они уделили улице Амбулаторной — это один из самых проходимых участков города. Об этом сообщили в ГАУ МО АИС «Подмосковье».
Именно здесь проходят подъездные пути к школе № 1 и к Можайской больнице. Чтобы обеспечить безопасный проезд и подход к социальным учреждениям, специалисты провели большую уборку.
На месте работала бригада рабочих, два самосвала и фронтальный погрузчик. За время расчистки они вывезли более 130 м³ снега. Сейчас проезд к школе и больнице полностью открыт, а подходы к зданиям очистили от снежных завалов.
Коммунальные службы продолжают мониторить ситуацию и при необходимости оперативно выводят технику на проблемные участки.
