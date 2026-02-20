Достижения.рф

В Коломне ночью вывели 20 единиц техники на уборку последствий снега

оригинал Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Марина Анисимова

В подмосковной Коломне коммунальные службы ночью устранили последствия сильного снегопада. Смену начали в 20:00, работу продолжали до 8:00 утра. Об этом сообщили в ГАУ МО АИС «Подмосковье».



Начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог Евгений Гуров рассказал, что в ночь на 20 число на линии работали девять комбинированных дорожных машин, шесть тракторов и пять погрузчиков.

Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Марина Анисимова
Техника курсировала по магистральным улицам в разных районах города. Специалисты очищали и обрабатывали самые загруженные дороги. В первую очередь они вышли на маршруты общественного транспорта, опасные участки и подходы к остановкам. Отдельное внимание рабочие уделили пешеходным переходам.

На Окском проспекте снег убрали фронтальным погрузчиком, после чего сотрудники вручную расчистили подходы. Коммунальные службы продолжают следить за ситуацией и при необходимости выводят технику повторно.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0