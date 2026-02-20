В Коломне ночью вывели 20 единиц техники на уборку последствий снега

20 февраля 2026, 10:03

оригинал Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Марина Анисимова

В подмосковной Коломне коммунальные службы ночью устранили последствия сильного снегопада. Смену начали в 20:00, работу продолжали до 8:00 утра. Об этом сообщили в ГАУ МО АИС «Подмосковье».