В Коломне ночью вывели 20 единиц техники на уборку последствий снега
В подмосковной Коломне коммунальные службы ночью устранили последствия сильного снегопада. Смену начали в 20:00, работу продолжали до 8:00 утра. Об этом сообщили в ГАУ МО АИС «Подмосковье».
Начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог Евгений Гуров рассказал, что в ночь на 20 число на линии работали девять комбинированных дорожных машин, шесть тракторов и пять погрузчиков.
Техника курсировала по магистральным улицам в разных районах города. Специалисты очищали и обрабатывали самые загруженные дороги. В первую очередь они вышли на маршруты общественного транспорта, опасные участки и подходы к остановкам. Отдельное внимание рабочие уделили пешеходным переходам.
На Окском проспекте снег убрали фронтальным погрузчиком, после чего сотрудники вручную расчистили подходы. Коммунальные службы продолжают следить за ситуацией и при необходимости выводят технику повторно.
