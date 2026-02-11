В Егорьевске начали строить фабрику кондитерских изделий за два миллиарда рублей

11 февраля 2026, 22:00

В Егорьевске приступили к строительству современной фабрики кондитерских изделий. Инвестиции в проект оценивают в два миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.





В производственном здании планируют каждый год выпускать до 10 500 тонн вафельных конфет и батончиков, изделий из нуги и мягкой карамели с разными добавками. Производство обеспечит россиян свежей продукцией и расширит ассортимент магазинов по всей стране.

«Производственно-складской комплекс площадью более 22 000 квадратных метров возводят в рамках программы губернатора «Земля за один рубль». Она помогает инвесторам развиваться и приносит пользу муниципалитету. На площадке уже возводят фундамент, монтируют металлические фермы и железобетонные колонны. Сейчас строительная готовность объекта составляет 12%. Завершить строительство планируют во втором квартале 2027 года», – рассказали в надзорном ведомстве.