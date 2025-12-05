В Егорьевске начался снос полуразрушенного жилого дома

05 декабря 2025, 17:38

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Полуразрушенный жилой дом, находящийся в Егорьевске по адресу: Мельничная улица, дом №4, начали сносить. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Двухэтажный деревянный дом построили в 1939 году, его общая площадь составляет около 660 квадратных метров.





«Со временем постройка обветшала, к тому же она сильно пострадала во время пожара. После этого жильцов из расположенных там восьми квартир расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.