В Егорьевске нашли тайник с 26 кг наркотиков и задержали закладчика
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
33-летнего жителя Твери, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере, задержали у леса рядом с деревней Барсуки округа Егорьевск. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, мужчина работал на онлайн-магазин в даркнете.
«Сотрудники ДПС остановили машину, которой управлял подозреваемый. В ходе разбирательства он указал полицейским локацию тайника. Оттуда изъяли 27 пакетов с порошкообразным веществом общим весом свыше 26 килограммов», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что содержимым пакетов является производное наркотика N-метилэфедрона.
Против задержанного завели уголовное дело по двум статьям: «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». До суда мужчину оставили под арестом.