В Егорьевске нашли тайник с 26 кг наркотиков и задержали закладчика

16 сентября 2026, 09:02

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

33-летнего жителя Твери, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере, задержали у леса рядом с деревней Барсуки округа Егорьевск. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, мужчина работал на онлайн-магазин в даркнете.





«Сотрудники ДПС остановили машину, которой управлял подозреваемый. В ходе разбирательства он указал полицейским локацию тайника. Оттуда изъяли 27 пакетов с порошкообразным веществом общим весом свыше 26 килограммов», — говорится в сообщении.