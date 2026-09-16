Как минимум 24 человек пострадали в японской школе из-за перцового баллончика

16 сентября 2026, 07:21

Kyodo: Как минимум 24 человек пострадали в школе Осаки из-за перцового баллончика

Фото: iStock/Diy13

В японской Осаке не менее 24 человек пострадали после того, как старшеклассник распылил в школе перцовый баллончик. Об этом сообщило агентство Kyodo.