Как минимум 24 человек пострадали в японской школе из-за перцового баллончика
В японской Осаке не менее 24 человек пострадали после того, как старшеклассник распылил в школе перцовый баллончик. Об этом сообщило агентство Kyodo.
По предварительной информации, парень использовал баллончик прямо в классе. В материале не уточняется, шел в этот момент урок или была перемена. Травмы у пострадавших несерьёзные, все они остаются в сознании. В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и допрашивает виновного школьника.
Ранее «Радио 1» передавало, что в на Сахалине 42-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела после нападения на трёх инспекторов ДПС. Она попыталась начать драку с сотрудниками Госавтоинспекции после того, как они остановили автомобиль под управлением нетрезвого мужчины, в котором находилась буйная гражданка.
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