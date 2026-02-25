В Егорьевске осудили мужчину, из-за которого в огне погибли жена и трое детей

25 февраля 2026, 14:45

оригинал Фото: istockphoto / Davizro

Егорьевский городской суд вынес приговор 45-летнему жителю столицы Алексею Лютову, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области. Подсудимого признали виновным в нарушении требований пожарной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц.





Мужчина с семьёй снимал квартиру на четвёртом этаже дома в деревне Юрцово городского округа Егорьевск. Как установил суд, 31 августа 2024 года он грубо нарушил правила пожарной безопасности. Осуждённый разместил в коридоре помещения, где находились его жена и семь малолетних детей, два аккумулятора от грузовых трициклов и начал заряжать их. В квартире также находилось не менее десятка газовых баллонов и ёмкости с растворителем.

«Оставив заряжающееся оборудование без присмотра, Лютов ушел на кухню. В результате начался пожар, который из-за большого количества горючих материалов охватил всю квартиру. Супруга и дети осуждённого, спасаясь от огня, были вынуждены прыгать с балкона. Женщина разбилась, четверо детей получили травмы. Трое младших детей не смогли выбраться из огня и погибли», – рассказали в надзорном ведомстве.