В Дагестане пенсионера приговорили к трем годам тюрьмы за шутку над силовиками
В Дагестане суд вынес приговор 68-летнему жителю Новолакского района за ложное сообщение о терроризме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По его информации, мужчина по имени Ахмед после просмотра роликов с шутками над правоохранителями. После этого он позвонил в полицию и заявил, что якобы является террористом, сотрудничает с запрещённой в России организацией и готов показать тайник с оружием и место планируемого теракта.
Силовики оперативно установили его местонахождение, задержали и доставили в отдел. Там мужчина признался, что хотел пошутить. В ходе обыска у него не нашли запрещённых предметов. За это суд признал его виновным в ложном сообщении о террористическом акте и приговорил к трём годам лишения свободы.
Читайте также: