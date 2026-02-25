Попытка поджога оборонного предприятия обошлась россиянину в 24 года колонии

25 февраля 2026, 13:56

Мужчине в Казани дали 24 года колонии за попытку поджога оборонного предприятия

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Верховный суд Татарстана приговорил жителя Казани к 24 годам лишения свободы по делу о диверсии и госизмене. Об этом сообщается на сайте суда.