Попытка поджога оборонного предприятия обошлась россиянину в 24 года колонии
Верховный суд Татарстана приговорил жителя Казани к 24 годам лишения свободы по делу о диверсии и госизмене. Об этом сообщается на сайте суда.
По данным следствия и судебной инстанции, мужчина готовил диверсию на одном из объектов оборонно-промышленного комплекса в городе. Утверждается, что он хранил взрывчатое вещество, которое собирался использовать для поджога.
Также, как отмечается, в 2023-2024 годах фигурант проходил обучение и оказывал помощь двум проукраинским иностранным организациям. Первые пять лет наказания осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта на военном аэродроме в Краснодарском крае и задержании агента, связанного с Киевом.
