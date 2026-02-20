В Подмосковье вынесли приговор матери, убившей своего новорождённого ребёнка
Одинцовский городской суд признал виновной К., обвиняемую в убийстве её новорожденного ребёнка осенью прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
По данным следствия, женщина 1 октября 2025 года самостоятельно родила в сельском туалете по своему месту жительства здорового ребёнка, плотно завернула его в полотенце, перекрыв дыхательные пути, оставила и ушла.
«Младенец, брошенный без помощи в помещении ямного туалета, задохнулся и умер», — говорится в сообщении.Суд приговорил К. к двум годам лишения свободы. Срок детоубийца будет отбывать в колонии-поселении.
Ранее сообщалось, что в индийском штате Джаркханд толпа сожгла заживо мать с младенцем, обвинив женщину в колдовстве.