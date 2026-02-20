В Подмосковье вынесли приговор матери, убившей своего новорождённого ребёнка

20 февраля 2026, 16:27

оригинал Фото: istockphoto.com/AMilkin

Одинцовский городской суд признал виновной К., обвиняемую в убийстве её новорожденного ребёнка осенью прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





По данным следствия, женщина 1 октября 2025 года самостоятельно родила в сельском туалете по своему месту жительства здорового ребёнка, плотно завернула его в полотенце, перекрыв дыхательные пути, оставила и ушла.





«Младенец, брошенный без помощи в помещении ямного туалета, задохнулся и умер», — говорится в сообщении.