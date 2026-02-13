Подмосковные спасатели освободили собаку, застрявшую в своей будке

13 февраля 2026, 15:55

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пёс породы московская сторожевая случайно застрял в своём вольере, для его освобождения потребовалась помощь спасателей. Инцидент произошёл в посёлке Большие Дворы Павлово-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





В единую службу спасения «Система-112» обратилась хозяйка собаки. Она рассказала, что её питомец погнался за мышью, залез в расщелину пола в будке и застрял там.





«Оперативно прибывшие по вызову спасатели услышали вой и увидели, что в расщелине пола в будке торчит собачий нос. Для того, чтобы освободить животное, спасателям пришлось снять забор, демонтировать будку и частично разобрать пол вольера», — говорится в сообщении.