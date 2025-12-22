В Московской области проверили более 350 тысяч тонн зерна

22 декабря 2025, 17:14

В Подмосковье завершили государственный контроль качества зерна урожая 2025 года. Специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по г. Москве и Московской области исследовали свыше 350 тыс. тонн озимой и яровой пшеницы, произведённой в регионе, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.