В Московской области проверили более 350 тысяч тонн зерна
В Подмосковье завершили государственный контроль качества зерна урожая 2025 года. Специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по г. Москве и Московской области исследовали свыше 350 тыс. тонн озимой и яровой пшеницы, произведённой в регионе, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На лабораторные испытания поступило 508 образцов, отобранных от партий зерна из 25 муниципалитетов Подмосковья. Наибольшие объёмы для анализа направили сельхозпредприятия Зарайска, Серебряных Прудов и Лотошино. Результаты мониторинга подтвердили достойный уровень качества регионального урожая.
По итогам исследований 21% зерна отнесли к 3 классу, около 49% — к 4 классу, 30% — к 5 классу. Несоответствие требованиям ГОСТ выявлено лишь у 0,6% проверенных объёмов. Пшеница 3 и 4 классов преимущественно используется для пищевых целей, тогда как зерно 5 класса направляется на корм сельскохозяйственным животным.
В ходе экспертизы специалисты оценивали наличие сорных и зерновых примесей, заражённость вредителями, уровень влажности, содержание белка и клейковины, а также другие показатели, определяющие дальнейшее направление использования зерна — в хлебопечении, мукомольной промышленности, кормопроизводстве или переработке.
Отмечается, что в текущем году значения белка и клейковины оказались на достаточно высоком уровне, что позволило отнести значительную часть урожая к продовольственным классам.
