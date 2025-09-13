Отстаивает интересы жителей и развивает округа: молодёжь Подмосковья активно участвует в выборах

13 сентября 2025, 19:00

Молодёжь Подмосковья активно участвует в голосовании на муниципальных выборах

оригинал Фото: пресс-служба аппарата фракции «Единая Россия» в Мособлдуме

В восьми округах Подмосковья продолжается голосование на муниципальных выборах 2025 года. Избирательная кампания объединяет жителей разных возрастов и судеб: от представителей молодёжных движений до участников СВО, что подчёркивает высокую вовлеченность граждан в судьбу своего региона.





Как отметила руководитель подмосковного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц, участие молодежи в выборах является важным показателем зрелости гражданского общества.





«Для нас принципиально важно, чтобы молодёжь не только участвовала в общественной жизни, но и брала на себя ответственность за будущее муниципалитетов. Сегодня молодые участвуют в выборах, чтобы отстаивать интересы жителей и развивать свои округа», – отметила Алумянц.

Фото: пресс-служба аппарата фракции «Единая Россия» в Мособлдуме



«Для меня было принципиально лично выполнить свой гражданский долг, пока я нахожусь в отпуске. Рад, что смог разделить этот момент с супругой и совместно выразить нашу гражданскую позицию. Мы верим в развитие и процветание нашего родного округа. Призываю всех земляков сделать свой выбор – это в наших с вами интересах», – заявил военнослужащий.