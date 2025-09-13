Отстаивает интересы жителей и развивает округа: молодёжь Подмосковья активно участвует в выборах
В восьми округах Подмосковья продолжается голосование на муниципальных выборах 2025 года. Избирательная кампания объединяет жителей разных возрастов и судеб: от представителей молодёжных движений до участников СВО, что подчёркивает высокую вовлеченность граждан в судьбу своего региона.
Как отметила руководитель подмосковного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц, участие молодежи в выборах является важным показателем зрелости гражданского общества.
«Для нас принципиально важно, чтобы молодёжь не только участвовала в общественной жизни, но и брала на себя ответственность за будущее муниципалитетов. Сегодня молодые участвуют в выборах, чтобы отстаивать интересы жителей и развивать свои округа», – отметила Алумянц.Среди проголосовавших есть и участники СВО. Один из них, известный под позывным «Корнет», нашёл возможность отдать голос, несмотря на краткий отпуск.
«Для меня было принципиально лично выполнить свой гражданский долг, пока я нахожусь в отпуске. Рад, что смог разделить этот момент с супругой и совместно выразить нашу гражданскую позицию. Мы верим в развитие и процветание нашего родного округа. Призываю всех земляков сделать свой выбор – это в наших с вами интересах», – заявил военнослужащий.Отдельное внимание наблюдателей привлекло участие в выборах целых семей – родители, дети, супруги приходят на участки вместе, превращая голосование в семейную традицию.
Участник СВО Илья Гришаев отметил, что голосование всей семьёй – это, прежде всего, стремление показать личный пример детям, передать им ответственность за будущее, научить не быть равнодушными к своей Родине.
По данным Мособлизбиркома, на 15:00 субботы общая явка составила 17,78%. При этом среди участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) уже проголосовали более 79% зарегистрированных избирателей.
Выборы продолжаются, и у каждого жителя Подмосковья есть возможность повлиять на будущее своего округа.