В Егорьевске в будущем году запланировано благоустройство двух скверов

21 ноября 2025, 19:25

Фото: пресс-служба администрации Егорьевского м. о.

В Егорьевске одобрили масштабную программу благоустройства. Её реализацию обсудили на заседании Совета депутатов, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





В 2026 году продолжится работа над обустройством сквера «Технический сад», а также стартует обновление сквера в шестом микрорайоне. Участие в проектировании этих объектов приняли жители округа.



«Технический сад» исторически создавался как пространство для отдыха студентов Механико-электротехнического училища имени цесаревича Алексея, ныне это Филиал МГТУ «Станкин». Сквер также известен как егорьевский Хогвартс. Парк появился в начале ХХ века. Там высадили более 100 пород деревьев и кустарников, произраставших по всей России.

«В прошлом году сквер победил в голосовании за благоустройство. При создании концепции обновления вдохновлялись книгами о Гарри Поттере. В сквере появятся зоны отдыха с качелями и беседками, спортплощадка для игр в баскетбол, волейбол и мини-футбол, большая кольцевая прогулочная зона и другие объекты», – рассказали в администрации.