В Егорьевске в будущем году запланировано благоустройство двух скверов
В Егорьевске одобрили масштабную программу благоустройства. Её реализацию обсудили на заседании Совета депутатов, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
В 2026 году продолжится работа над обустройством сквера «Технический сад», а также стартует обновление сквера в шестом микрорайоне. Участие в проектировании этих объектов приняли жители округа.
«Технический сад» исторически создавался как пространство для отдыха студентов Механико-электротехнического училища имени цесаревича Алексея, ныне это Филиал МГТУ «Станкин». Сквер также известен как егорьевский Хогвартс. Парк появился в начале ХХ века. Там высадили более 100 пород деревьев и кустарников, произраставших по всей России.
«В прошлом году сквер победил в голосовании за благоустройство. При создании концепции обновления вдохновлялись книгами о Гарри Поттере. В сквере появятся зоны отдыха с качелями и беседками, спортплощадка для игр в баскетбол, волейбол и мини-футбол, большая кольцевая прогулочная зона и другие объекты», – рассказали в администрации.В сквере микрорайона номер шесть обновят плитку на дорожках, обустроят пандусы, детскую и спортивную площадки. Планируется также устроить площадку для настольного тенниса, заменить скамейки, освещение, установить видеонаблюдение. Предусмотрено также озеленение территории.
Другим объектом благоустройства в будущем году станет набережная реки Гуслицы. Эта локация победила на X Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. На территории 2,5 га появятся тематические площадки, пирсы и скверы. Рядом с набережной расположена ещё одна городская достопримечательность – текстильная мануфактура братьев Хлудовых в английском стиле.
Также в планах – благоустройство пешеходной зоны проспекта Ленина и бульвара имени Юрия Гагарина.