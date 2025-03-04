В Егорьевске росгвардейцы помогли пострадавшему в ДТП

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
ДТП с участие «Нивы» и «ГАЗели» произошло на территории муниципального округа Егорьевск. В столкновении пострадал один человек, помощь ему оказал патруль росгвардейцев, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Экипаж Росгвардии получил сообщении об аварии, когда находился на маршруте патрулирования. Правоохранители немедленно направили к месту происшествия. Они обнаружили, что пострадал один из водителей, вызвали скорую помощь и контролировали состояние пострадавшего до прибытия бригады медиков», — говорится в сообщении.Пострадавшего доставили в ближайшую больницу. Водитель и пассажир второго автомобиля не пострадали.
Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии помогли задержать подозреваемых в организации нарколаборатории в частном доме в подмосковной деревне Хвостово.
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