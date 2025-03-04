На Алтае главу района застрелили при выходе из кафе: что известно, кто причастен, за что на самом деле убили Николая Онищенко

Николай Онищенко (Фото: Телеграм @onishhenko_na)
Глава Завьяловского района Алтайского края был застрелен при выходе из кафе, сообщает Следственный комитет. Подозреваемый в преступлении — местный житель, который ранее работал вместе с Николаем Онищенко и был его подчиненным. Подробности читайте в материале «Радио 1».
В Алтайском крае застрелили главу Завьяловского района: что известноАлтайский чиновник Николай Онищенко стал жертвой нападения у местного кафе. По информации ряда телеграм-каналов, он был застрелен из охотничьего ружья и скончался на месте происшествия. Стрелок после инцидента попытался покончить с собой, но выжил и был доставлен в реанимацию. На месте работают следственные группы, которые выясняют детали и мотивы произошедшего.
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Что известно об убийце Николая Онищенко: личность, мотивы
Убийцей главы района оказался экс-глава местного комитета по делам молодежи Анатолий Фенин. По данным SHOT, 45-летний Фенин выслеживал Онищенко около 30 минут и застрелил его из охотничьего ружья в 14:30. После этого он попытался покончить с собой и сейчас находится в реанимации; его допросят после восстановления сознания. Оружие, использованное в преступлении, зарегистрировано на Фенина. По одной из версий, между ними произошел конфликт, который они не смогли разрешить.
Фенин ранее возглавлял комитет по делам молодежи в Завьяловском районе, активно занимался спортом и был призером соревнований по настольному теннису. По информации телеграм-канала Baza, Фенин прежде работал в подчинении у Онищенко.
Фото: iStock/nixki
Николай Онищенко: биография, карьера
Николай Анатольевич Онищенко родился 8 августа 1973 года в селе Гилев-Лог Романовского района Алтайского края. В 1999 году он окончил Барнаульский юридический институт МВД России, получив диплом по специальности «Юриспруденция». Свою трудовую карьеру Николай начал в 1990 году в качестве тракториста-машиниста в совхозе. В 1991 году он был призван на службу в Вооруженные силы РФ.
В 1994 году Онищенко поступил на работу в Романовское отделение внутренних дел в качестве милиционера конвойного отделения. С августа 1996 года его карьера продолжилась в Завьяловском районе, где он занял должность оперуполномоченного уголовного розыска в отделе внутренних дел.
В 1998 году Николай был переведен на должность начальника отделения уголовного розыска ОВД Завьяловского района. С 2004 по 2011 годы он возглавлял ОВД Завьяловского района, а затем стал начальником межмуниципального отдела МВД России «Кулундинский». С 2017 по 2022 годы Онищенко снова возглавлял межмуниципальный отдел МВД России «Завьяловский».
В октябре 2022 года он был избран главой Завьяловского района на собрании депутатов. В общей сложности за время своей службы Николай Онищенко получил более 40 различных поощрений.
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