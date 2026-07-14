В Егорьевске снесли многоквартирный деревянный дом

14 июля 2026, 12:40

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный деревянный жилой дом на восемь квартир, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Пролетарской улице в Егорьевске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом построили в 1955 году, его общая площадь составляла чуть больше 340 квадратных метров.





«Со временем строительные конструкции обветшали. Обследование показало, что дом утратил эксплуатационную пригодность. Жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.