В Егорьевске снесли многоквартирный деревянный дом
Двухэтажный деревянный жилой дом на восемь квартир, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Пролетарской улице в Егорьевске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом построили в 1955 году, его общая площадь составляла чуть больше 340 квадратных метров.
«Со временем строительные конструкции обветшали. Обследование показало, что дом утратил эксплуатационную пригодность. Жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В настоящее время снос завершён, участок очистили от строительного мусора и отсыпали песком. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, примет администрация округа.