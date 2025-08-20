В Егорьевске в текущем году отремонтируют 25 дорог местного значения

20 августа 2025, 10:08

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

В текущем ремонтном сезоне в муниципальном округе Егорьевск должны привести в порядок 25 дорог местного значения. В настоящее время работы завершены на десяти объектах. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.





Всего в Егорьевске по «Народной программе» партии «Единая Росси» в этом году планируется отремонтировать почти 16 км дорог.





«План ремонтных работ составлен по обращениями и наказам жителей. Средства выделяются как из окружного бюджета, так и из бюджета Московской области. Всего в 2025 году на ремонт дорог местного значения в округе Егорьевск выделено почти 247 миллионов рублей», — сказал председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям, член фракции «Единая Россия» Максим Коркин.