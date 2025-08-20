В Егорьевске в текущем году отремонтируют 25 дорог местного значения
В текущем ремонтном сезоне в муниципальном округе Егорьевск должны привести в порядок 25 дорог местного значения. В настоящее время работы завершены на десяти объектах. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.
Всего в Егорьевске по «Народной программе» партии «Единая Росси» в этом году планируется отремонтировать почти 16 км дорог.
«План ремонтных работ составлен по обращениями и наказам жителей. Средства выделяются как из окружного бюджета, так и из бюджета Московской области. Всего в 2025 году на ремонт дорог местного значения в округе Егорьевск выделено почти 247 миллионов рублей», — сказал председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям, член фракции «Единая Россия» Максим Коркин.Депутаты вместе с местными жителями контролируют ход ремонтных работ. В частности, члены местного Совета депутатов Александр Плотников и Татьяна Шаврак проверили, как ремонтируют улицу Зинаиды Самсоновой в городе Егорьевск. Протяжённость участка составляет 650 метров. Дорогу асфальтируют. Завершить работы планируется к середине сентября.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в регионе продолжается строительство нескольких крупных транспортных артерий, в том числе — 45-километровой Южно-Лыткаринской автодороги, которая свяжет пять округов.