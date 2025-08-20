На Ленинградском шоссе в Москве парализовало движение из-за ДТП
Крупная автомобильная авария произошла сегодня на Ленинградском шоссе в Москве. Столкновение нескольких машин создало серьёзные помехи движению транспорта в сторону центра города.
Инцидент случился в районе дома 61, корпус 1. На место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы для ликвидации последствий аварии и организации движения. Точное количество участников ДТП и информация о возможных пострадавших на данный момент уточняются.
Как сообщает официальный Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение на данном участке затруднено. Столичный департамент транспорта рекомендовал водителям заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда для минимизации задержек.
