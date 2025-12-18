Вахтовый автобус заехал под бетономешалку: есть пострадавшие

18 декабря 2025, 09:20

В ДТП с микроавтобусом и бетономешалкой под Иркутском пострадали 11 человек

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Одиннадцать человек пострадали в ДТП с автобусом и бетономешалкой в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в телеграм-канале.