Вахтовый автобус заехал под бетономешалку: есть пострадавшие
Одиннадцать человек пострадали в ДТП с автобусом и бетономешалкой в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в телеграм-канале.
По данным ведомства, авария произошла вечером 17 декабря на 5-м километре автодороги «Нижнеудинск — поселок Шумский». Микроавтобус Mercedes-Benz, перевозивший сотрудников местного предприятия, врезался в автобетоносмеситель Dongfeng, припаркованный на проезжей части. Травмы получили десять пассажиров и водитель, девять из них госпитализировали.
Надзорный орган проконтролирует ход и итоги проверки, начатой следователями по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее сообщалось, что в ДТП с легковым автомобилем и микроавтобусом в Брянской области пострадали более 20 человек, из которых десять — дети.
