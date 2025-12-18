Стали известны детали сорванного теракта в Волгодонске

18 декабря 2025, 09:44

В Волгодонске девушку убедили, что в рюкзаке с бомбой лежат деньги и прослушка

Девушку, собиравшуюся отдать чиновнику бомбу в Волгодонске, убедили, что в рюкзаке лежат «деньги и прослушка». Об этом сообщает РИА новости, ссылаясь на ФСБ.





Кроме того, злоумышленнники внушили девушке, что чиновник берет взятки и «разглашает данные». Они также убедили ее в том, что к «разглашению данных» жителей Волгодонска и Ростовской области причастен некий депутат.

«Он (мошенник — прим. ред.) мне говорит, ты должна приехать туда-то туда-то, забрать рюкзак с деньгами и прослушкой», — заявила она.