Стали известны детали сорванного теракта в Волгодонске
В Волгодонске девушку убедили, что в рюкзаке с бомбой лежат деньги и прослушка
Девушку, собиравшуюся отдать чиновнику бомбу в Волгодонске, убедили, что в рюкзаке лежат «деньги и прослушка». Об этом сообщает РИА новости, ссылаясь на ФСБ.
Кроме того, злоумышленнники внушили девушке, что чиновник берет взятки и «разглашает данные». Они также убедили ее в том, что к «разглашению данных» жителей Волгодонска и Ростовской области причастен некий депутат.
«Он (мошенник — прим. ред.) мне говорит, ты должна приехать туда-то туда-то, забрать рюкзак с деньгами и прослушкой», — заявила она.Кураторы заверили девушку, что она передаст чиновнику «взятку», после чего его задержит ОМОН.
Напомним, возле здания мэрии в Волгодонске предотвратили теракт, задержав 16-летнюю студентку колледжа с самодельной бомбой мощностью 10 кг. Девушка забрала рюкзак в СНТ «Ветеран» на окраине города. Она должна была передать его одному из чиновников.