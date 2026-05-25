В Егорьевске задержали мужчину с грузом наркотиков в машине

Полицейские задержали 32-летнего ранее судимого жителя Егорьевска по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Правоохранители получили оперативную информацию о причастности мужчины к торговле запрещёнными веществами и остановили его машину на 17-м километре трассы М-5 «Урал». Под рулевой колонкой обнаружились шесть полимерных свёртков с порошком. А при обыске второго автомобиля задержанного, а также его гаража и сделанных им тайников нашли ещё 132 свёртка.





«Экспертиза показала, что порошок является наркотиком амфетамином общей массой более трёх килограммов», — говорится в сообщении.