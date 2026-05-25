Экс-полицейский расправился с возлюбленной и занялся ее поисками
В Карелии бывший начальник отдела участковых получил 9,5 года за расправу над возлюбленной. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, в ноябре 2024 года мужчина забрал женщину из бара в Петрозаводске. Затем он задушил ее, вывез тело в лес и сжег его. Когда родные узнали о пропаже и начали поиски, бывший полицейский участвовал в них. Он печатал ориентировки и выяснял, есть ли камеры наблюдения в местах розыска.
Следователи установили его причастность с помощью навигатора. Устройство показало, что мужчина неоднократно приезжал на место преступления.
