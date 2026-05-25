Преступник вломился в дом к знаменитой актрисе и избил ее
В Южной Корее мужчина ворвался в дом актрисы Ким Гю-ри, избил ее и потребовал деньги. Об этом сообщает Mothership.
Инцидент произошел вечером 20 мая. В момент нападения 46-летняя актриса находилась дома еще с одной женщиной. Преступник напал на них и начал требовать деньги. Корейские СМИ сообщают, что подруги получили ушибы и переломы. В какой-то момент нападавший отвлекся, и они смогли выбежать из дома. После этого пострадавшие обратились за помощью к владельцу киоска рядом с домом. Он вызвал полицию. Правоохранители задержали подозреваемого через три часа. Следователи установили, что раньше он не знал ни Ким Гю-ри, ни вторую женщину. Мотивы нападения пока не раскрывают.
Ким Гю-ри родилась в 1979 году и начала карьеру в кино в 1999-м. Она снялась во многих популярных фильмах и сериалах. Одной из ее самых известных работ считают роль художника Син Юн Бока в исторической драме «Портрет красивой девушки» 2008 года.
