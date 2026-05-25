Россиянин за пять тысяч рублей «продлил» жизнь 124 мигрантам и получил срок

Петропавловск-Камчатский городской суд назначил 61-летнему местному жителю два года лишения свободы за незаконную легализацию 124 мигрантов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Установлено, что фигурант, получивший гражданство РФ в 2023 году, заключал с иностранцами фиктивные договоры. Таким образом он продлевал срок их временного пребывания в России.

Стоимость одного такого «документа» составляла пять тысяч рублей. Всего мужчина незаконно легализовал 124 граждан Киргизии и Узбекистана. Суд постановил обратить в доход государства 620 тысяч рублей, которые мужчина получил преступным путём. После вступления приговора в силу осуждённый будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Ольга Щелокова

