Россиянин за пять тысяч рублей «продлил» жизнь 124 мигрантам и получил срок
Петропавловск-Камчатский городской суд назначил 61-летнему местному жителю два года лишения свободы за незаконную легализацию 124 мигрантов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Установлено, что фигурант, получивший гражданство РФ в 2023 году, заключал с иностранцами фиктивные договоры. Таким образом он продлевал срок их временного пребывания в России.
Стоимость одного такого «документа» составляла пять тысяч рублей. Всего мужчина незаконно легализовал 124 граждан Киргизии и Узбекистана. Суд постановил обратить в доход государства 620 тысяч рублей, которые мужчина получил преступным путём. После вступления приговора в силу осуждённый будет отбывать наказание в колонии-поселении.
Ранее на свадьбе в Москве вспыхнула массовая драка мигрантов. Полицейские задержали 33 человека.
