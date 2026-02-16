В Егорьевском комплексе центра «Журавушке» отметят Масленицу

16 февраля 2026, 13:15

Видео: Министерство социального развития Московской области

Егорьевский комплексный центр «Журавушка» приглашает жителей и гостей округа на празднование традиционной Масленицы, сообщает Министерство социального развития Московской области.







В программе — угощение блинами с различными начинками, от классических до оригинальных вариантов. Гостей также ждут подвижные игры и конкурсы, рассчитанные на участников разных возрастов, где можно проявить ловкость, смекалку и творческие способности.



Праздничную атмосферу создадут народные гулянья с музыкальным сопровождением, танцами и знакомыми мелодиями. Завершением мероприятия станет традиционное сжигание чучела Масленицы.



Праздник состоится 19 февраля в 12:00 по адресу: г. Егорьевск, ул. Советская, д. 6. Организаторы просят участников не забыть социальные карты. Мероприятие направлено на сохранение и популяризацию народных традиций и рассчитано на широкий круг посетителей.