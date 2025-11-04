В Егорьевском музее прошел Благотворительный бал осени для мам особенных детей

04 ноября 2025, 17:34

Фото: администрация г.о. Егорьевск

Как только в парадном зале Егорьевского музея смолк традиционный концерт преподавателей детской музыкальной школы, он вновь наполнился звуками классики и шуршанием пышных платьев — здесь прошёл благотворительный осенний бал.