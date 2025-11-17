В парках Подмосковья представят 99 зимних культурных и спортивных проектов

17 ноября 2025, 13:53

оригинал Фото: istockphoto.com/Andrey Ivanov

99 различных культурных и спортивных программ проведут в парках Московской области в наступающем зимнем сезоне. Об этом доложил на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона зампред областного правительства — министр благоустройства Михаил Хайкин.





В список зимних парковых развлечений вошли 50 уникальных мероприятий, 25 крупных спортивных соревнований, 14 тематических мероприятий и десять общеобластных проектов.





«Всего запланировано 99 проектов — на 26 больше, чем прошлой зимой», — сказал Михаил Хайкин.