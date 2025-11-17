В парках Подмосковья представят 99 зимних культурных и спортивных проектов
99 различных культурных и спортивных программ проведут в парках Московской области в наступающем зимнем сезоне. Об этом доложил на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона зампред областного правительства — министр благоустройства Михаил Хайкин.
В список зимних парковых развлечений вошли 50 уникальных мероприятий, 25 крупных спортивных соревнований, 14 тематических мероприятий и десять общеобластных проектов.
«Всего запланировано 99 проектов — на 26 больше, чем прошлой зимой», — сказал Михаил Хайкин.Он также рассказал о некоторых мероприятиях. В частности, 1 декабря в парках состоится открытие зимнего сезона, 2 января гостей ждёт программа «Новый год в Подмосковье», 16 января проведут праздник «Покажи свою заботу — сохрани природу», приуроченный ко Дню заповедников и национальных парков в России, а 22 февраля посетителей ждут на проводы зимы и Масленицу. Кроме того, в парках откроют 58 резиденций и 114 почт Деда Мороза, а на катках состоятся ледовые спектакли.
Единый календарь мероприятий в парках размещается на сайте parki.mosreg.ru.