Полная тёзка Ларисы Долиной отдала 12 млн за дом, который ей не принадлежал

19 ноября 2025, 15:47

Жительница Омска через суд добилась регистрации дома, купленного за 12 млн

Фото: Istock/Diy1

Россиянка через суд добилась регистрации купленного дома. Чиновники отказались оформлять сделку, но суд постановил обязать их выполнить необходимые процедуры. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.