Полная тёзка Ларисы Долиной отдала 12 млн за дом, который ей не принадлежал
Россиянка через суд добилась регистрации купленного дома. Чиновники отказались оформлять сделку, но суд постановил обязать их выполнить необходимые процедуры. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Жительница Омска Лариса Александровна Долина купила дом за 12 миллионов рублей. Вместе с жилым зданием она получила земельный участок и большую пристройку площадью 240 квадратных метров.
Однако местные власти отказались оформлять недвижимость на новую владелицу. Они сослались на то, что землю под домом выделили уже после его возведения. В результате женщина перевела деньги, но не смогла зарегистрировать право собственности. Продавцы согласились расторгнуть сделку, и покупательница обратилась в суд.
Районный суд Омской области рассмотрел дело и постановил сохранить условия договора купли-продажи. Чиновники должны оформить все документы в установленном порядке. Судебный процесс длился несколько месяцев.
