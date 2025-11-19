Достижения.рф

Полная тёзка Ларисы Долиной отдала 12 млн за дом, который ей не принадлежал

Жительница Омска через суд добилась регистрации дома, купленного за 12 млн
Фото: Istock/Diy1

Россиянка через суд добилась регистрации купленного дома. Чиновники отказались оформлять сделку, но суд постановил обязать их выполнить необходимые процедуры. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.



Жительница Омска Лариса Александровна Долина купила дом за 12 миллионов рублей. Вместе с жилым зданием она получила земельный участок и большую пристройку площадью 240 квадратных метров.

Однако местные власти отказались оформлять недвижимость на новую владелицу. Они сослались на то, что землю под домом выделили уже после его возведения. В результате женщина перевела деньги, но не смогла зарегистрировать право собственности. Продавцы согласились расторгнуть сделку, и покупательница обратилась в суд.

Районный суд Омской области рассмотрел дело и постановил сохранить условия договора купли-продажи. Чиновники должны оформить все документы в установленном порядке. Судебный процесс длился несколько месяцев.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0