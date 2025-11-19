Американца, зарезавшего в Подмосковье свою русскую невесту, посадят на 12 лет

19 ноября 2025, 16:53

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области» (@Mos_obl_sud)

Одинцовский суд вынес приговор в отношении гражданина США Джареда Чопеласа, который летом прошлого года жестоко убил свою русскую невесту. Американец получил 12 лет лишения свободы. Сообщение об этом разместил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





Чопелас познакомился с девушкой в ресторане, где она работала. Они начали встречаться и планировали пожениться. Но вскоре жених начал вести себя агрессивно, провоцировать конфликты и ссоры, так что девушка решила с ним расстаться.





«22 августа 2024 на лестничной клетке жилого дома Чопелас нанёс девушке не менее 13 ударов ножом. От полученных травм она скончалась на месте», — говорится в сообщении.