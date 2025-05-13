В экономику округа Щёлково за пять лет привлекли свыше 23 млрд рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В экономику городского округа Щёлково за пять лет было привлечено более 23 млрд рублей, создано свыше 2 тыс. рабочих мест. Об этом глава муниципалитета Андрей Булгаков доложил во время встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
В числе крупнейших работающих в муниципалитете компаний – «Щёлково Агрохим». В прошлом году в рамках проекта импортозамещения был запущен цех, выпускающий более 20 тыс. тонн продукции для защиты растений в год. Инвестиции в проект составили 1,8 млрд рублей.
Сейчас в городском округе реализуют несколько крупных проектов, в том числе по технологическому суверенитету. Предусмотрено более 12 млрд рублей инвестиций. Среди этих проектов – производство роботизированных станков и деталей (ООО «ДЖИЭРСИ»), пластмассовых плит, полос, труб и профилей («Зедекс»). На этапе проектирования – заводы, которые планируют выпускать лекарственные препараты, трансформаторные подстанции, дизель-генераторы и другое электрооборудование.
Предприятие «Валента ФАРМ» строит инновационный центр и модернизирует производство линейки антивирусных препаратов.
В планах до 2028 года – привлечь в муниципалитет свыше 20 млрд руб. инвестиций, создать более 2 тыс. рабочих мест и 85 производственных объектов.
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Сейчас в городском округе реализуют несколько крупных проектов, в том числе по технологическому суверенитету. Предусмотрено более 12 млрд рублей инвестиций. Среди этих проектов – производство роботизированных станков и деталей (ООО «ДЖИЭРСИ»), пластмассовых плит, полос, труб и профилей («Зедекс»). На этапе проектирования – заводы, которые планируют выпускать лекарственные препараты, трансформаторные подстанции, дизель-генераторы и другое электрооборудование.
Предприятие «Валента ФАРМ» строит инновационный центр и модернизирует производство линейки антивирусных препаратов.
В планах до 2028 года – привлечь в муниципалитет свыше 20 млрд руб. инвестиций, создать более 2 тыс. рабочих мест и 85 производственных объектов.
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Лора Луганская