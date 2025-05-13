В Щёлкове в этом году откроют детсад и обновят шесть учреждений образования

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В 2020-2025 годах 439 жителей городского округа Щёлково переехали из аварийного жилья в благоустроенные квартиры. Об этом глава муниципалитета Андрей Булгаков доложил во время встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Сегодня расселению подлежат 112 аварийных жилых домов. 84 из них расположены в щёлковском микрорайоне Дальний воронок. Как отметил Булгаков, этот важный для жителей проект расселения будет реализован в ближайшие три года.
Во время встречи затронули и тему образования. С 2020-го в муниципалитете построили шесть школ и детский сад. Обновили ещё восемь объектов – это пять школ, два детсада и учреждение дополнительного образования.
В планах на этот год – открыть новый детсад на 240 мест вблизи ул. Неделина в городе Щёлково, а также провести капремонт шести образовательных учреждений. Это средняя школа №21 в деревне Серково, школа № 24 в посёлке Монино, лицей №14, детсад «Малыш» при школе №16, детсад «Росинка» при школе №10, а также Центр допобразования «Нептун» в Щёлкове.
За 2026-2028 годы обновят восемь школ, три детсада и учреждение дополнительного образования.
Ещё одна важная обсуждённая тема – здравоохранение. С 2020 года построили новую поликлинику в посёлке Новый Городок и амбулаторию в микрорайоне Финский. Капитально отремонтировали стационар и лечебный корпус №2 в Щёлкове, амбулаторию в деревне Медвежьи Озёра.
Сейчас обновляют взрослую поликлинику на ул. Парковой в Щёлкове. Объект планируют сдать до конца года. Учреждения укомплектованы кадрами на 95%, 142 медработника обеспечены землёй.
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Во время встречи затронули и тему образования. С 2020-го в муниципалитете построили шесть школ и детский сад. Обновили ещё восемь объектов – это пять школ, два детсада и учреждение дополнительного образования.
В планах на этот год – открыть новый детсад на 240 мест вблизи ул. Неделина в городе Щёлково, а также провести капремонт шести образовательных учреждений. Это средняя школа №21 в деревне Серково, школа № 24 в посёлке Монино, лицей №14, детсад «Малыш» при школе №16, детсад «Росинка» при школе №10, а также Центр допобразования «Нептун» в Щёлкове.
За 2026-2028 годы обновят восемь школ, три детсада и учреждение дополнительного образования.
Ещё одна важная обсуждённая тема – здравоохранение. С 2020 года построили новую поликлинику в посёлке Новый Городок и амбулаторию в микрорайоне Финский. Капитально отремонтировали стационар и лечебный корпус №2 в Щёлкове, амбулаторию в деревне Медвежьи Озёра.
Сейчас обновляют взрослую поликлинику на ул. Парковой в Щёлкове. Объект планируют сдать до конца года. Учреждения укомплектованы кадрами на 95%, 142 медработника обеспечены землёй.
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Лора Луганская