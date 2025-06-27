Для детских площадок Подмосковья закупили более 28 тонн резиновой крошки

27 июня 2025, 13:40

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Более 28 тысяч килограммов резиновой крошки закупили для ремонта покрытий на детских площадках Московской области. Информацию об этом пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору разместила в его официальных соцсетях.







«Наличие резинового покрытия на детских площадках — это в первую очередь безопасность детей. Срок службы покрытия составляет в среднем пять-семь лет, после чего оно подлежит утилизации, но где-то замена может потребоваться и раньше», — отметил зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.