Для детских площадок Подмосковья закупили более 28 тонн резиновой крошки
Более 28 тысяч килограммов резиновой крошки закупили для ремонта покрытий на детских площадках Московской области. Информацию об этом пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору разместила в его официальных соцсетях.
«Наличие резинового покрытия на детских площадках — это в первую очередь безопасность детей. Срок службы покрытия составляет в среднем пять-семь лет, после чего оно подлежит утилизации, но где-то замена может потребоваться и раньше», — отметил зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.Больше всего резиновой крошки — 8,5 тыс. кг — закупили в округе Серпухов. Второе место занял Пушкинский округ, где закупили 7 тыс. кг, а замыкает топ-3 округов Солнечногорск: там закупили 6 тыс. кг.
Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области регулярно размещает новости, касающиеся благоустройства, ситуации с уборкой отходов, ремонту и модернизации дворовых территорий и пр. на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Министерство чистых дел».