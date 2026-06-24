В Электрогорске обсудили ремонт трубопровода и подготовку к зиме
Объезд Электрогорска провёл временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов вместе с городскими службами. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Одной из важных тем мероприятия стал ремонт трубопровода в доме №42 по Советской улице. Там врип главы встретился с жителями и обсудил ситуацию.
«Дано поручение оперативно связаться с аварийно-восстановительной службой для уточнения точной даты приезда специалистов», — говорится в сообщении.Власти округа также проверили ход работ на сетях теплоснабжения по адресу: улица Ленина, 24Б. Там меняют участки труб отопления и горячей воды. После этого подрядчик перейдёт к ремонту отопления дома №3 по Комсомольскому переулку.
Кроме того, в ходе объезда его участники осмотрели обновлённую городскую баню, обустройство парковки у здания лицея и ряд других локаций. Сергей Балашов поблагодарил жителей за обратную связь.