В Электрогорске обсудили ремонт трубопровода и подготовку к зиме

24 июня 2026, 09:42

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Объезд Электрогорска провёл временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов вместе с городскими службами. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Одной из важных тем мероприятия стал ремонт трубопровода в доме №42 по Советской улице. Там врип главы встретился с жителями и обсудил ситуацию.





«Дано поручение оперативно связаться с аварийно-восстановительной службой для уточнения точной даты приезда специалистов», — говорится в сообщении.