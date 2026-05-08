В Рузе заложили «Аллею российского театрального общества» к 150-летию СТД РФ

Фото: администрация Рузского муниципального округа

В Рузе заложили «Аллею российского театрального общества». Торжественное мероприятие приурочили к 150-летию Союза театральных деятелей России.



Среди почетных гостей присутствовали председатель СТД РФ, народный артист РФ Владимир Машков и депутат Госдумы, народный артист РФ Денис Майданов.

Выступая перед собравшимися, Машков выразил надежду, что в городе появится хотя бы небольшой театр, а в каждой школе — театральный кружок. Майданов в ответ пообещал принять эти пожелания как наказ и призыв к действию.

Оба артиста обратились к местным жителям с теплыми словами и поздравили их с наступающим Днем Победы. Они отметили, что именно в таких городах живет настоящая Россия, которая хранит память и традиции.

Одним из самых трогательных моментов церемонии стало озеленение территории. Машков и Майданов лично высадили саженцы на новой аллее. Теперь у каждого из них в Рузе остался живой, растущий след.

Лидия Пономарева

