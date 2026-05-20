Пожарные провели учения в подмосковном храме

20 мая 2026, 11:03

Учения по тушению пожара провели в Иоанно-Предтеченском храме в селе Крутое округа Серебряные Пруды работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





По легенде учений, возгорание произошло в подсобном помещении храма из-за короткого замыкания в электропроводке. Огонь мог перекинуться на основное здание церкви и иконостас.





«Пожарные должны были пресечь распространение огня и эвакуировать ценности. По сигналу дежурный караул оперативно прибыл на место. Специалисты провели разведку, определили ключевые направления и приступили к тушению. При этом особое внимание уделялось сохранению культурных ценностей и взаимодействию со священнослужителями при эвакуации утвари и икон», — говорится в сообщении.