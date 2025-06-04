В Подмосковье с начала весны установили более 5 тыс. ёмкостей для отходов

04 июня 2025, 17:55

оригинал Фото: Минчистоты МО

Региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с начала марта установили в Московской области 5 119 дополнительных баков и бункеров. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.







«Больше всего ёмкостей установил Рузский региональный оператор – 1 697. Далее следуют Сергиево-Посадский (1 371) и Каширский РО (1 097). Все контейнеры соответствуют строгим санитарным нормам. Они оснащены крышками, защищены от доступа птиц и животных», – рассказали в Минчистоты.