В Павловском Посаде наградили лучших соцработников
День социального работника отметили во дворце культуры «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде в понедельник, 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Собравшихся поприветствовал временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов.
«Мы собрались, чтобы сказать слова благодарности людям самой нужной и самой доброй профессии — нашим социальным работникам. Которые каждый день, без выходных и без громких слов, приходит на помощь тем, кому особенно тяжело: пожилым, семьям с детьми, людям с ограниченными возможностями здоровья, участникам СВО и их близким», — сказал Сергей Балашов.Лучшим работникам отрасли вручили награды Мособлдумы, благодарственные письма главы округа и почётные грамоты.