Ремонт подпорной стены в Кашире завершат до конца октября
Подпорную стену, расположенную в районе станции Кашира, ремонтируют. Ход работ проверил глава городского округа Роман Пичугин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Подпорная стена является первой достопримечательностью, которую видят люди, приезжающие в Каширу на электричке, поэтому объекту уделяется особое внимание. Ремонт планируется завершить до 30 октября.
«В настоящее время подрядчик практически закончил монтаж каркаса. В ближайшее время стену облицуют современными материалами», — говорится в сообщении.Обновлённую стену покрасят в белый цвет. Он станет фоном для изображений, посвящённых истории и культуре Каширы.
