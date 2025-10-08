Ремонт подпорной стены в Кашире завершат до конца октября

08 октября 2025, 13:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Подпорную стену, расположенную в районе станции Кашира, ремонтируют. Ход работ проверил глава городского округа Роман Пичугин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Подпорная стена является первой достопримечательностью, которую видят люди, приезжающие в Каширу на электричке, поэтому объекту уделяется особое внимание. Ремонт планируется завершить до 30 октября.





«В настоящее время подрядчик практически закончил монтаж каркаса. В ближайшее время стену облицуют современными материалами», — говорится в сообщении.