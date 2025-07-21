В Павловском Посаде ликвидировали три аварийных жилых дома
Три двухэтажных многоквартирных жилых дома, находившихся в аварийном состоянии, снесли в Интернациональном проезде в Павловском Посаде. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Жилые дома №№6/1, №6/2 и №6/3 были построены в середине ХХ века, их общая площадь составляла от 410 до 450 квадратных метров, а общее число квартир — 27. Со временем дома обветшали, их признали непригодными для проживания. Жильцов оттуда расселили, а здания включили в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Во втором квартале текущего года все три дома снесли. Сейчас территория, которую они занимали, полностью освободили от построек и очистили от строительного мусора. На освободившемся участке администрация округа планирует провести благоустройство: разбить газон и высадить деревья и кусты.