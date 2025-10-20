В Дубне построят дома «Счастье», «Доверие» и «Любовь»
Многоквартирные дома под названием «Любовь», «Счастье» и «Доверие» построят жилом комплексе «Ценность» на Тверской улице в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Дома будут различаться по цвету и архитектурному стилю, но при этом впишутся в общую концепцию ЖК. Квартиры в этих новостройках получат переселенцы из восьми аварийных бараков.
«Строительство ведётся в рамках проекта комплексного развития территории жилой застройки по поручению губернатора Московской области. Застройщиком является наш надёжный партнёр в решении задач по строительству жилья в городе — компания «Специализированный застройщик «Ин-групп маленький», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.Он проверил ход строительства. Сейчас рабочие установили фундамент первого дома и приступили к возведению этажей.
Благодаря новостройкам в ЖК «Ценность» жильцы смогут переехать туда из бараков уже в 2026-2027 гг. вместо первоначально запланированного 2032 года.