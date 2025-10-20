В Дубне построят дома «Счастье», «Доверие» и «Любовь»

20 октября 2025, 14:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Многоквартирные дома под названием «Любовь», «Счастье» и «Доверие» построят жилом комплексе «Ценность» на Тверской улице в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Дома будут различаться по цвету и архитектурному стилю, но при этом впишутся в общую концепцию ЖК. Квартиры в этих новостройках получат переселенцы из восьми аварийных бараков.





«Строительство ведётся в рамках проекта комплексного развития территории жилой застройки по поручению губернатора Московской области. Застройщиком является наш надёжный партнёр в решении задач по строительству жилья в городе — компания «Специализированный застройщик «Ин-групп маленький», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.