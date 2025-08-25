В Электрогорске снесли два деревянных многоквартирных дома
Два деревянных двухэтажных многоквартирных дома, находившихся в аварийном состоянии, снесли в Электрогорске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Проблемные дома были расположены по адресу: улица Ленина, №27 и №35.
«Площадь домов составляла около 345 и 439 квадратных метров. В зданиях находилось в общей сложности восемь квартир. Обследование показало, что дома обветшали и стали непригодными для проживания. Жильцов оттуда расселили, а постройки внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В июле текущего года оба дома снесли. Сейчас территория, которую они занимали, очищена от строительного мусора. Администрация округа планирует разбить на этом участке газон.