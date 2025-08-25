В Электрогорске снесли два деревянных многоквартирных дома

25 августа 2025, 13:17

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Два деревянных двухэтажных многоквартирных дома, находившихся в аварийном состоянии, снесли в Электрогорске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Проблемные дома были расположены по адресу: улица Ленина, №27 и №35.





«Площадь домов составляла около 345 и 439 квадратных метров. В зданиях находилось в общей сложности восемь квартир. Обследование показало, что дома обветшали и стали непригодными для проживания. Жильцов оттуда расселили, а постройки внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.