В лесу под Шатурой ликвидировали нелегальную свалку
Свалку бытовых отходов нашли сотрудники лесной охраны 36-м квартале Кривандинского участкового лесничества — рядом с деревней Новосидориха округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Обнаружив навал мусора, лесничие немедленно приступили к уборке.
«В результате из леса вывезли около кубометра отходов. Сейчас ведётся поиск виновных в организации свалки», — говорится в сообщении.Жителей и гостей Подмосковья призвали сохранять чистоту в лесах и напомнили, что нарушение правил санитарной безопасности карается штрафами. Физлица должны будут заплатить до пяти тысяч рублей, должностные лица — до 40 тысяч рублей, а юридические лица — от 500 тысяч рублей.