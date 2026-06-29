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В лесу под Шатурой ликвидировали нелегальную свалку

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Свалку бытовых отходов нашли сотрудники лесной охраны 36-м квартале Кривандинского участкового лесничества — рядом с деревней Новосидориха округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.



Обнаружив навал мусора, лесничие немедленно приступили к уборке.

«В результате из леса вывезли около кубометра отходов. Сейчас ведётся поиск виновных в организации свалки», — говорится в сообщении.
Жителей и гостей Подмосковья призвали сохранять чистоту в лесах и напомнили, что нарушение правил санитарной безопасности карается штрафами. Физлица должны будут заплатить до пяти тысяч рублей, должностные лица — до 40 тысяч рублей, а юридические лица — от 500 тысяч рублей.
Лев Каштанов

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